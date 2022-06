Auf dem Münsterplatz beginnt Weinfest

Am Donnerstagnachmittag beginnt auf dem Freiburger Münsterplatz das traditionelle Weinfest. Nach zweijähriger Corona-Pause ist es die 49. Auflage. Auf zehn verschiedenen Bereichen rund um das Münster verteilt, bieten über 50 regionale Betriebe mehr als 400 Weine und Sekte sowie verschiedene kulinarische Spezialitäten an. Ein Teil des Erlöses aus dem Verkauf der Weingläser wird an den Münsterbauverein und Freiburgs ukrainische Partnerstadt Lviv gespendet. Das Freiburger Weinfest wird von der Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH veranstaltet, in enger Zusammenarbeit mit den Weinbaubetrieben im Breisgau, am Kaiserstuhl, im Markgräflerland und rund um den Tuniberg. Das Weinfest geht bis einschließlich 5. Juli.