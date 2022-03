Oberbürgermeister Dietz wirbt fürs Impfen

Weils Oberbürgermeister Wolfgang Dietz wendet sich mit einem eindringlichen Aufruf, sich impfen zu lassen, an die Bevölkerung: "Jeder von uns trägt in einer freien Gesellschaft Verantwortung nicht nur für sich selbst, sondern auch in hohem Maß für seine Mitmenschen." Es komme auf die Corona-Impfung an, Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen allein reichten nicht, um die Gesellschaft vor unerwünschten Konsequenzen zu bewahren. Spontane Impfungen sind beispielsweise am Donnerstag in den Kaufmännischen Schulen Schopfheim oder am Samstag während des Wochenmarktes im Weiler Rathaus möglich.