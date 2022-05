Stadt bittet Bevölkerung um Hilfe bei Tigermücken-Bekämpfung

Zur Bekämpfung der Asiatischen Tigermücke ruft die Stadt Weil am Rhein die Bevölkerung auf, keine Gefäße mit Wasser im Freien stehen zu lassen. Denn die Tigermücke legt ihre Eier im Wasser ab. „Es darf nichts stehen gelassen werden, in dem sich das Wasser sammeln kann“, betont Biologin Petra Koops, die im Weiler Rathaus für die Bekämpfung der aggressiven Tigermücke zuständig ist. Das gilt für Gießkannen oder Blumentopfuntersetzer, in denen sich Wasser sammelt. Regentonnen sollen abgedeckt werden. Tabletten zur Mückenbekämpfung können die Bürger bei der Polizeiabteilung im Rathaus abholen. Bis Oktober werden sechs Mitarbeiter im Rahmen der Weiler Bekämpfungskampagne in den Quartieren unterwegs sein. Bislang sind in Weil am Rhein fast 3.000 Brutstätten der Tigermücke gefunden worden.