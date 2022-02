Gemeinderat mehrheitlich für "3-Länder-Stadt"

Weil am Rhein will sich auf seinen gelben Ortsschildern künftig "3-Länder-Stadt" nennen. Dies ist laut Gemeindeordnung möglich. Dafür soll nun ein Antrag beim Innenministerium gestellt werden, nachdem der Weiler Gemeinderat zugestimmt hat. Im Weiler Gemeinderat gab es für den mehrfach vertagten Vorschlag von Weils neuem Kulturamtsleiter Peter Spörrer genau 21 Stimmen. Genau so viele, nämlich dreiviertel aller Gemeinderäte, waren für eine Annahme erforderlich. Gegenstimmen kamen von der SPD. Deren Fraktionssprecher Johannes Foege kritisierte die Zusatzbezeichnung "3-Länder-Stadt" als unwahr, da Weil am Rhein nicht in drei Ländern, sondern in einem Land liege. Spörrer nannte "3-Länder-Stadt" ein Alleinstellungsmerkmal“, das mit "3-Country-City" oder "Ville des 3 Pays" auch leicht ins Englische oder Französische zu übersetzen sei.