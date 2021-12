Weihnachtliche Traktorparade für die Flutopfer im Ahrtal

per Mail teilen

Mit einer "Weihnachtszauberfahrt" haben rund 70 Landwirte im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald an die Flutopfer im Ahrtal erinnert - und unterwegs für sie Spenden gesammelt.

Ein hunderte Meter langer, leuchtender und blinkender Lindwurm zog sich am Sonntagabend durch den Schwarzwald und das Dreisamtal bei Freiburg. 70 Traktoren, liebevoll mit Lichterketten geschmückt, rollten in einer langen Karawane durch die Straßen. Start und Ziel des weihnachtlichen Konvois war Stegen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald). Von dort ging es über Eschbach, St. Peter und Buchenbach nach Kirchzarten und dann weiter über Oberried und wieder zurück nach Stegen. In den Ortschaften entlang der Route verfolgten viele Schaulustige die weihnachtlichen Traktor-Parade.

"An der Straße entlang, die ganzen Kinder und Erwachsenen, die einem dann zuwinken und wirklich leuchtende Augen haben. Das ist mega, das Gefühl. Das schüttelt einen dann selber ab und zu."

Mit den Spenden, die im Zuge der Aktion in Sammeldosen und auf einem Konto gesammelt wurden, sollen Baumaterialen für die von der Flut getroffenen Menschen im Ahrtal beschafft werden. Diese wollen die Initiatoren der Weihnachtszauberfahrt in Südbaden kaufen und Mitte Januar ins Katastrophengebiet bringen.