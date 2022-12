Weihnachtsüberraschung für LKW-Fahrer an der A5

per Mail teilen

Es ist eine Aktion, die bereits seit vielen Jahren Tradition hat am ersten Weihnachtsfeiertag. Zwischen den Rastanlagen Bad Bellingen und Mahlberg an der A5 fahren Mitglieder des Kraftfahrerkreises Freiburg/Offenburg die Rastanlagen an und verteilen Präsente wie Handschuhe, Wollmützen und Lebensmittel. Einer ist als Weihnachtsmann verkleidet. Dem Verband des Verkehrsgewerbes Baden geht es darum, den Kraftfahrern eine Freude zu bereiten, da viele nicht mit ihren Familien feiern können. Aber auch auf die Missstände hinzuweisen. Vielfach sind entlang deutscher Autobahnen die Park- und Übernachtungsmöglichkeiten sowie die Sanitären Anlagen auf Rasthöfen unzureichend oder schlecht ausgestattet.