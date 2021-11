Viele Verstöße auf Weihnachtsmarkt

Viele Besucher des Straßburger Weihnachtsmarkts halten sich nicht an die Infektionsschutz-Regeln. Das hat die Präfektin des Departements Bas-Rhin am Montagmittag in einer Pressekonferenz kritisiert. Sie fordert die Stadtspitze auf, einzuschreiten. Essen und Trinken auf dem Straßburger Weihnachtsmarkt das geht in diesem Jahr eigentlich nur in besonderen Konsumzonen. Nur dort dürfen die Menschen die Masken abnehmen und auch nur dann, wenn sie geimpft, getestet oder genesen sind. Viele Besucher konsumieren ihre Speisen und Getränke aber direkt vor den Ständen oder im Gehen. Das habe sie bei einem Inspektions-Besuch am Wochenende selbst festgestellt, so Präfektin Josiane Chevalier. Sie verlangt von der Stadt, mehr Information und das in mehreren Sprachen. Auch die Konsumzonen sollen die Verantwortlichen deutlicher ausweisen. Standbetreiber, die die Vorgaben in den vergangenen Tagen verletzt hätten, würden abgemahnt. Wenn es wiederholt Probleme gebe, werde sie einzelne Stände schließen, so Chevalier. Auch die Besucher müssen ab sofort mit Bußgeldern von 135 Euro rechnen, wenn sie die Regeln verletzen. In der Region Grand Est hat der Corona-Inzidenzwert inzwischen die Marke von 300 überschritten.