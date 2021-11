Neues Sicherheitskonzept für Weihnachtsmarkt

Nach einem Jahr Corona-Pause soll der Straßburger Weihnachtsmarkt in diesem Jahr wieder stattfinden. Besucher brauchen nicht geimpft, getestet oder genesen sein. Das Sicherheitskonzept wurde grundlegend überarbeitet. Die systematischen Eingangskontrollen entfallen. Der Weihnachtsmarkt auf Straßburgs Großer Insel wird für Fußgänger und Radfahrer wieder frei zugänglich sein - und zwar über alle 21 Brücken. Wenige Zugänge mit Kontrollpunkten hatten in der Vergangenheit immer wieder für lange Schlangen gesorgt. Das sei aus Infektionsschutzgründen nicht sinnvoll und auch mit Blick auf die Sicherheit. Mehr Polizei-Patrouillen auf dem Markt und stichprobenartige Taschenkontrollen wirksamer sein, als das bisherige System, so die Verantwortlichen. Aus Infektionsschutzgründen gilt auf dem Markt in diesem Jahr Maskenpflicht. Nur in besonders gekennzeichneten Bereichen dürfen die Masken zum Essen und Trinken abgenommen werden.