Weihnachtsmarkt startet unter Corona-Auflagen

Weihnachten steht vor der Tür und für viele Menschen ist die Vorweihnachtszeit verbunden mit einem Bummel über den Weihnachtsmarkt. Da gibt es neben Kunstgewerbe, Karussell und Krippen die beliebten Glühwein- und Bratwurststände. Blöd ist nur, dass wir uns mitten in der vierten Corona-Welle befinden. Viele kleine Weihnachtsmärkte im Land haben schon abgesagt. In Freiburg sind die Veranstalter zuversichtlich, dass der 48. Weihnachtsmarkt von Donnerstag (18.11.) bis zum 23.12. unter Corona-Bedingungen stattfinden kann. Sebastian Bargon berichtet.

In Freiburg verteilt sich der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr auf 7 Plätze in der Innenstadt. Das steht fest. Ansonsten plant die Stadt zweigleisig: Derzeit in der Warnstufe ist ein 3G-Nachweis erforderlich. Sollte vielleicht schon diese Woche die Alarmstufe ausgerufen werden, würde auf dem Freiburger Weihnachtsmarkt automatisch die 2 G-Regel in Kraft gesetzt. Überall herrscht bis zum 23. Dezember Maskenpflicht. Wer an einem der 127 Marktstände etwas essen oder trinken möchte, muss einen der 30 Scouts aufsuchen, die durch gelbe Westen und sogenannte Beach Flags erkennbar sind. Ungeimpfte Besucher brauchen einen aktuellen negativen PCR-Test. Geimpfte oder genesene Personen zeigen den Scouts ihren Nachweis, erläutert Veranstalter Daniel Strowitzki.

Um sicherzustellen, dass die Testergebnisse aktuell sind, wird die Farbe der Armbänder täglich wechseln. Der Bereichsleiter des Weihnachtsmarktes Thomas Barth betont, dass Stadt und Veranstalter alles tun, um die Sicherheit der Besucher auf dem Weihnachtsmarkt zu gewährleisten.

Daniel Strowitzki ist besonders stolz auf den neu hinzugekommenen Colombipark.

Sollte während des Veranstaltungszeitraums die Alarmstufe erreicht werden, tritt automatisch die 2 G-Regel in Kraft. Dann dürfen nur Geimpfte oder Genesene Glühwein trinken oder Flammkuchen essen. Angesichts der herrschenden Lage sind viele potentielle Besucherinnen und Besucher unsicher ob sie einen Bummel über den Freiburger Weihnachtsmarkt riskieren werden.

