Weihnachtsmarkt schließt vorzeitig

Der Freiburger Weihnachtsmarkt schließt am Mittwochabend vorzeitig. Das hat die Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe Gesellschaft bestätigt. Wer noch einen Glühwein trinken will, kann das bis 20 Uhr 30 machen - geimpft oder genesen und getestet. Danach ist Feierabend. Denn mit den neuen Corona-Regeln sei der Markt nicht mehr wirtschaftlich für die Händler, so FWTM-Geschäftsführer Daniel Strowitzki. Man hätte das Gelände einzäunen müssen, um die Besucherzahlen zu kontrollieren. Die Freiburger Stadtverwaltung will den Marktbeschickern die Standgebühren anteilmäßig erstatten.