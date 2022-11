Weihnachtsmarkt in Straßburg mit 1.000 Sicherheitskräften gestartet

Mit Straßburg hat nun auch einer der größten und bedeutendsten Weihnachtsmärkte im Dreiländereck seine Pforten geöffnet - mit 300 Chalets, 1.000 Sicherheitskräfte und etwas weniger Licht.

Ein fast normaler Weihnachtsmarkt öffnete am Samstag in Straßburg. Jedoch wird es in diesem Jahr rund 20 Prozent weniger Licht geben. Auch werden die Stände, die sogenannten Chalets, schon um 20 Uhr schließen. Auch am Wochenende.

Hohe Sicherheitsvorkehrungen in Straßburg

Die Sicherheitsvorkehrungen dagegen sind immer noch hoch. 2018 töte in der Innenstadt ein Einzeltäter fünf Menschen. Josiane Chevalier Präfektin, Departement Bas-Rhin: "Mit einem terroristischen Anschlag müssen wir in ganz Frankreich immer rechnen. Es kann immer sein, dass ein Einzeltäter aktiv wird und einen Anschlag verübt." So sind Soldaten, Feuerwehrleute, Rettungskräfte, Gendarmerie und sogar deutsche Polizei im Einsatz.

Weihnachtsmarkt mit Videoüberwachung

Es gibt zwar keinen Check-Point mehr, um ins Zentrum zu gelangen, aber eine Video-Überwachung über das gesamte Zentrum während der Öffnungszeiten.

Eine Rekordbesucherzahlen wird erwartet. Man geht von 2,5 Millionen Besucherinnen und Besuchern aus.