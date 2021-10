Freiburger Weihnachtsmarkt dieses Jahr möglich

In diesem Jahr gibt es in Freiburg wieder einen Weihnachtsmarkt. Das teilte die Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH mit. Gemeinsam mit der Stadt Freiburg habe man entschieden, den 48. Weihnachtsmarkt vom 18. November bis einschließlich 23. Dezember auszurichten. In Zusammenarbeit mit den zuständigen Fachämtern, dem Gesundheitsamt sowie den Berufsverbänden der Schausteller und Marktkaufleute sei ein dezentrales Konzept entwickelt worden. Damit große Menschenansammlungen vermieden werden, verteilen sich die Marktstände auf sieben verschiedene Plätze in der Innenstadt. Die Plätze sollen nicht eingezäunt werden, heißt es. Wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, müssen medizinische Masken getragen werden.