Freiburger Weihnachtsmarkt öffnet - andere in der Region abgesagt

Der Weihnachtsmarkt in Freiburg ist eröffnet - mit Maskenpflicht und einer 2G-Regel für bestimmte Bereiche. Andere Städte und Gemeinden haben ihre Märkte abgesagt. Eine Übersicht.

Nach einem Jahr Coronapause beginnt der Weihnachtsmarkt in Freiburg. Auf sieben Plätzen in der Innenstadt herrscht Maskenpflicht. Außerdem gilt für Speisen und Getränke sowie für die Fahrgeschäfte die 2G-Regel. Dort kommt also nur hin, wer genesen oder geimpft ist.

Scouts kontrollieren 2G-Regel auf dem Weihnachtsmarkt

Um nachzuweisen, dass die 2G-Regel erfüllt ist, bekommen die Besucherinnen und Besucher jeweils ein Bändchen für das Handgelenk. Dieser Nachweis gilt immer nur für einen Tag und kostet einen Euro. Scouts geben die Bändchen aus, wenn die 2G-Regel erfüllt ist.

Auf dem Freiburger Weihnachtsmarkt gilt die 2G-Regel für bestimmte Bereiche. Wer diese Regel erfüllt, zeigt ein Bändchen am Handgelenk. SWR Paula Kersten

Ausreichend Platz nötig

Thomas Barth von der Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH (FWTM) hofft darauf, dass sich die Besucherinnen und Besucher an die Vorgaben halten: "Das große Problem ist bei der Glühweinvergabe, dass genügend Fläche geschaffen wird, damit genügend Abstand gehalten werden kann." Laut Barth gibt es diesen Platz vor dem Colombischlössle.

"Im Colombipark können Sie die Vorweihnachtszeit genießen, mit der Seele runterkommen und sagen: Wir kriegen das gemeinsam hin."

Der Freiburger Weihnachtsmarkt besteht aus 127 Ständen auf sieben Plätzen und soll am 23. Dezember enden.

Andere Märkte in der Region (Stand: 18.11.2021)

Ravennaschlucht: Es gilt die 2G-Regel

Es gilt die 2G-Regel Waldshut: Es gilt die 2G-Regel

Es gilt die 2G-Regel Offenburg: "Weihnachtliches Offenburg"

"Weihnachtliches Offenburg" Donaueschingen

Bad Dürrheim: Christkindlesmarkt

Abgesagte Weihnachtsmärkte (Stand: 18.11.2021)