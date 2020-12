So eine Weihnachtsfeier in der Firma gehört einfach dazu am Ende des Jahres. Die Kolleg*innen und den Chef mal etwas anders erleben – aber sowas geht ja nun überhaupt nicht mehr in Corona-Zeiten. Obwohl: so ein bisschen schon.

Mit Weihnachtsmütze vor dem PC – so treffen sich Daniel Röck und seine Kolleg*innen bei der Online-Weihnachtsfeier. Sieht ein bisschen aus wie eine Videokonferenz, nur eben zuhause.

In einer Box, die jeder mit der Post bekommen hat, sind die Utensilien drin für die Weihnachtsfeier übers Internet: von der Rätselgeschichte bis zum Abschlussbier. Das ist selbst für Computerspezialisten etwas Neues, sagt Daniel Röck, vom Bechtle IT-Systemhaus in Freiburg: "Die ersten Minuten haben schon gezeigt dass es 'ne super lustige Runde ist. Man hat auch ein Guinness mitgeschickt bekommen, ich glaube wir werden eine gute zeit haben bis es dann um Fünf heißt: ab in den virtuellen Pub." Erstmal gibt es aber ein Weihnachtsrätsel zu lösen. Die Teilnehmer müssen mehrere knifflige Aufgaben bewältigen – ein bis zwei Stunden werden sie damit beschäftigt sein.

Gesteuert wird das Ganze von einer Freiburger Eventagentur

Die hat sich seit dem ersten Lockdown im Frühjahr umgestellt, von analog auf digital. Was anderes blieb auch gar nicht übrig, so Petra Reutlinger von der Agentur mehrpunkt in Freiburg: "Alternativ wäre grad gar nix zu machen. So hat man trotzdem 'ne Begegnung und deshalb wird's auch von allen sehr gerne angenommen - zumindest das was wir als Feedback kriegen."

Reale Treffen unmöglich - Weihnachtsfeier aus der Box

Normalerweise organisieren sie hier echte Weihnachtsfeiern. Jetzt verschicken sie sogenannte Weihnachtsboxen, sei es für Firmenfeiern oder die Adventsstimmung zuhause – reale Treffen sind einfach nicht mehr möglich. so Petra Reutlinger: "Es gibt jetzt nur noch diese Varianten. Die Kunden haben das seit dem zweiten Lockdown auf jeden Fall alle verstanden, dass es nicht mehr möglich sein wird und sind auf der Suche nach Alternativen. Das heißt: Wir haben hier gerade die Herausforderung vor Weihnachten alles noch stemmen zu können und wir sind natürlich froh, weil wir alle Mitarbeiter derzeit wieder beschäftigen können."

Online-Firmenweihnachtsfeier? "Eine super Alternative"

Die Stimmung ist vielleicht nicht ganz so wie auf den Weihnachtsfeiern früher bei den Mitarbeitenden dieser IT-Firma in Freiburg, aber immerhin: Es mache Spaß und sei das Beste was man in der aktuellen Zeit machen könne - "eine super Alternative" - sind sie sich einig. Das findet Daniel Röck auch und kann mit ihnen im virtuellen Pub sogar mit einem echten Bier auf die erste Online-Weihnachtsfeier anstoßen.