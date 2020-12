Die Bratensauce über den Weihnachtsbraten gießen: Doch wie am besten, ohne die Hände zu verbrennen oder alles aus dem Ofen zu nehmen? So entstand eine Hüfinger Erfindung.

"Wann immer ich eine Pute übergießen wollte, hatte ich das Problem: Wie kriege ich den Bratensaft da raus?" Benno Kuttruff, Hobbykoch und Erfinder aus Hüfingen

Benno Kuttruff aus Hüfingen im Schwarzwald kocht leidenschaftlich gern. Nur die Sache mit dem Bratensaft, da kam er nie richtig dran, während der Braten auf dem Blech im Ofen schmorte: "Das bisschen, das da drin schwimmt, muss man dann letztendlich auch rausholen. Und dann braucht man jemand, der einem hilft. Das geht alles zu lange. Und das war das, was mich so wahnsinnig genervt hat."

Der Hobbykoch begann zu überlegen. Zeichnete Bleche, erst mit einem Loch, dann mit vielen. Und mit Vertiefung, damit weniger Bratensaft verdunstet.

Braten-Tüftelei dauerte drei Jahre

Viele hundert Stunden Arbeit steckte er in seine Erfindung – bis er sie schließlich "Universalbräter" taufte und zufrieden war.

In einer Kiste bewahrt er verschiedene Prototypen auf, die ihn aber nicht zufrieden stellten. In etwa ein Dutzend, darunter auch welche aus Pappe.

Drei Jahre nach dem ersten Geistesblitz war seine Erfindung marktreif. Ein Sammler unter dem Blech fängt die Bratensauce auf. Und dann der Clou: der Hahn fürs Huhn, oder eben den Vogelbraten.

Nächstes Ziel: Truthähne braten in den USA

Inzwischen hat der Hüfinger Hobbykoch in Deutschland 12.000 seiner Universalbräter verkauft. Aber typisch Erfinder: Industriefachwirt und Hobbykoch Benno Kuttruff denkt schon jetzt in viel größeren Dimensionen: "Langfristig möchte ich schon gern in die USA. In den USA werden an Thanks Giving 45 Millionen Truthähne gebraten. Und für die wäre das ideal."