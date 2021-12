Wie finde ich den richtigen Weihnachtsbaum?

Weihnachten ohne Baum ist wie … Fußball ohne Ball … oder Schwimmen ohne Wasser. Geht eigentlich nicht ohne, aber wie finde ich den Richtigen? Nachgefragt bei Händlern in Freiburg.

25 Millionen Weihnachtsbäume werden in Deutschland jedes Jahr verkauft und damit der eigene dann auch wirklich passt, gehen wir hier in Freiburg mal ein paar Fragen durch.

Wie soll er heißen?

80 Prozent der Weihnachtsbäume sind Nordmanntannen. Sie sind vor allem beliebt, weil sie länger halten als Blau- oder Rotfichten.

Woher soll er kommen?

Wer seinen Weihnachtsbaum im Baumarkt holt, bekommt Ware aus ganz Europa. "Dänemark, Polen, aber auch aus Deutschland", sagt Verkäufer Mario Steinle. Im besten Fall ist der Baum Anfang November geschlagen. Es gibt die Größen S, M und L. Der kleinste Baum kostet um die 13 Euro der Größte circa 26 Euro.

Wer seinen Baum beim regionalen Händler kauft, bekommt deutlich frischere Bäume aus dem Privatwald um die Ecke. Hier wird meist nach Länge abgerechnet. Der Meter kostet zwischen 18 und 25 Euro.

Wie soll er aussehen?

Gerade natürlich! Oder vielleicht doch was Krummes mit Charakter? Eher ausladend oder schlank? Alles Geschmackssache. Vor dem Kauf am besten das Zimmer noch mal genau angucken und vermessen, inklusive Deckenhöhe. Es gibt auch Bäume, die sind nicht überall gleich und trotzdem praktisch, weil sie, so wie bei Hugo Bernauer aus Freiburg-Kappel, am Hang gewachsen sind.

"Er wächst immer zum Licht hin. Wir sagen, wir haben vorne eine Schokoladenseite und hinten, wo es ein bisschen weniger ist, kann man ihn natürlich an die Wand stellen oder in die Ecke hinein, das hat auch Vorteile."

Weihnachtsbäume mit Wurzeln, um sie später wieder einzupflanzen dpa Bildfunk Picture Alliance

Wie lang muss er halten?

Klassischerweise bis Dreikönig. Verkäufer Mario Steinle empfiehlt: Kühl lagern, möglichst hell und in einen Eimer mit Wasser stellen.

"Da gibt es auch 'Tannenfrisch', so nennt sich das, das ist ähnlich wie bei einem Schnittblumenstrauß. Durch den Dünger halten sich die Bäume einfach ein bisschen länger."



Wem das nicht reicht, für den gibt es Weihnachtsbäume mit Wurzeln, zum Wiedereinpflanzen. Bei Jürgen Ruhlemann in Freiburg gibt es die für 40 Euro. Nach Weihnachten kauft er sie für zehn Euro auch wieder zurück.

So wenig wie Weihnachten ohne Baum geht, so wenig geht Weihnachtsbaum ohne Schmuck. Und was ihre Art den Weihnachtsbaum zu schmücken, über sie verrät, das erfahren sie hier.

