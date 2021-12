Weihnachten unter Wasser im Rhein bei Jestetten

per Mail teilen

Gibt es denn sowas?! Ein festlich geschmückter Weihnachtsbaum mit glänzenden Kugeln steht im Rhein bei Jestetten (Landkreis Waldshut), und zwar unter Wasser in zehn Metern Tiefe.

Taucher des Schwimmclubs Hohentengen haben den Christbaum bei Jestetten im Rhein versenkt - einen Tannenbaum mit rot glänzenden Kugeln wie er sonst in der Wohnstube steht. In zehn Metern Tiefe wurde der Baum mit Steinen beschwert, damit er nicht gleich wieder auftaucht. An Ostern sollen die Kugeln wieder abgeholt werden.

Unter Tauchern ist das Baumstellen unter Wasser Tradition

Die Fische sind die Weihnachtsdekoration unter Wasser schon gewohnt, denn der Schwimmclub Hohentengen stellt den Unterwasser-Christbaum seit Jahren in der Vorweihnachtszeit auf. 10 bis 15 Taucher aus Deutschland und der Schweiz sind dabei. Mit dem Baum wollen sie Neptun gnädig stimmen.