Kaum noch Corona-Maßnahmen: Gemischte Reaktionen in Freiburg

Keine Zugangsbeschränkungen mehr, Maskenpflicht adé: Das gilt ab Sonntag, 3. April, in Baden-Württemberg. Zumindest fast überall. Gut finden das nicht alle, wie eine Umfrage in Freiburg zeigt.

In Freiburg trifft die Entscheidung der Landesregierung, dass ab 3. April fast alle Corona-Schutzmaßnahmen wegfallen sollen, nicht überall auf Zustimmung. Ab Sonntag gilt: keine Masken mehr, Zugangsregeln fallen weg. Nur im Nahverkehr, in Kliniken und in Arztpraxen müssen noch Masken getragen werden.

Keine Hotspot-Regel in Baden-Württemberg

Auch die sogenannte "Hotspot-Regel" soll es in Baden-Württemberg nicht geben. In der Theorie könnten die Länder mit der Hotspot-Regel regional auf das Infektionsgeschehen reagieren und strengere Maßnahmen verhängen. Das ginge aber nur mit einem Parlamentsbeschluss für jeden Einzelfall. Und es sei rechtlich nicht haltbar, sagt die Landesregierung.