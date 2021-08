per Mail teilen

Die Stadt Lahr hat die Chrysanthema erneut coronabedingt abgesagt. Normal findet das Blumenfestival drei Wochen lang im Oktober und November statt.

Bei Veranstaltungen mit mehr als 5.000 Besuchern gelten derzeit für Besucher die "3Gs" - getestet, geimpft, genesen. Da die Chrysanthema in der Lahrer Innenstadt stattfindet, kann laut OB Markus Ibert der Zutritt aber nicht kontrolliert werden. Denn ungeimpfte Menschen wohnen auch in der Innenstadt oder kaufen dort ein.

Mit der Absage wolle man allen Beteiligten rechtzeitig Planungssicherheit geben, so Oberbürgermeister Markus Ibert weiter. Trotz der Absage will die Stadt Lahr die Innenstadt auch in diesem Herbst mit Chrysanthemen schmücken. Je nach Pandemie-Lage sollen auch kleinere Veranstaltungen stattfinden, hieß es.