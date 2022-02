Wegen Corona: Basler Sängerin tauscht die Bühne mit der Tram

Dina König war eine gefragte klassische Sängerin. Infolge von Corona hat sie ihre beruflichen Weichen neu gestellt: Sie steuert nun eine Basler Tram.

Jahrelang war die Bühne ihr künstlerisches Zuhause: Sängerin Dina König hatte Engagements in ganz Europa. Die 30-jährige Altistin hat sich in Basel an der renommierten Schola Cantorum Basiliensis ausbilden lassen und galt als begabte Spezialistin für Alte Musik. Doch dann kam Corona und alle Einnahmen brachen weg. Seit letztem Jahr ist die klassische Sängerin nun Tramfahrerin in Basel. Ihre Gesangskarriere hat sie an den Nagel gehängt und sich damit auch von viel Druck und Konkurrenz befreit.

"Als Sängerin muss man sich jedes Mal aufs Neue beweisen. Was heute super oder gut genug war, ist es vielleicht schon in zwei Tagen nicht mehr."

Als Sängerin und allein Erziehende in ständiger Sorge

Schon vor Corona bangte die allein erziehende Mutter ständig um ihr Einkommen. Sind genug Aufträge da? Sind die Gagen akzeptabel? Und reicht das Geld auch für sie und ihren Sohn? Hinzu kam die Sorge, krank zu werden. Denn das bedeutete Verdienstausfall.

"Sobald man krank wird oder erkältet ist, fällt man halt aus. Und dann sind plötzlich 3.000 oder 4.000 Euro weg."

Neuer Job beendet corona-bedingte Existenzängste

Als dann Corona kam, litt sie zunehmend unter Existenzängsten. Eine Konzertabsage nach der anderen kam rein. Sie brauchte dringend einen Job und zwar einen sicheren. Dina König bewarb sich also bei der Post, bei der Bahn und schließlich erfolgreich bei den Basler Verkehrsbetrieben. Die Bühne hat sie nun gegen den Führerstand einer Straßenbahn eingetauscht. Jetzt lenkt sie täglich eine grüne Tram mit acht Achsen, 40 Meter lang und 45 Tonnen schwer.

"Das Fahren macht auf jeden Fall Spaß und auch die Schichtarbeit. Dadurch wird es eigentlich nie langweilig."

Ihr früheres Konzertleben und den Applaus hat Dina König bislang nicht vermisst. Sie könnte sich sogar vorstellen, bis zur Rente Tramfahrerin zu bleiben. Denn der neue Job biete ihr eine feste Struktur ohne Konkurrenzdruck und vor allem viel Sicherheit - also feste Arbeitszeiten und ein festes Einkommen.

Singen ist nur noch ein Hobby für Basler Tramfahrerin

Dina König schätzt es besonders, dass sie nun einen richtigen Feierabend hat. Früher musste sie sich rund um die Uhr um neue Engagements kümmern, E-Mails schreiben, Reisen organisieren. Seit dem Ausstieg aus ihrer Gesangskarriere hat sie zwar noch vereinzelt ein paar Anfragen bekommen, aber die hat sie alle abgesagt. Singen ist jetzt nur noch ein Hobby für sie.