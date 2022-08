Wasserkraftwerke in Südbaden produzieren weniger Energie

Den Wasserkraftwerken in Südbaden fehlt aufgrund der Trockenheit das Wasser. Mehrere Turbinen stehen still, wodurch die Kraftwerke deutlich weniger Strom produzieren.

Die ungewöhnlich niedrigen Pegelstände des Rheins und anderer Flüsse machen nicht nur der Schifffahrt zu schaffen. Auch die Betreiber von Wasserkraftwerken haben Probleme: Weniger Wasser bedeutet für sie weniger Leistung und somit weniger Energie.

Der Fernsehbeitrag zu den Wasserkraftwerken aus der SWR Aktuell Sendung vom 17.8.2022:

Kraftwerke erzeugen nur die Hälfte an Energie

Mehrere Turbinen stehen bei den Wasserkraftwerken still. Teilweise werde nur die Hälfte an Strom erzeugt, was im August eigentlich üblich wäre, sagt Jochen Ulrich von dem Energiedienst Holding. Das Unternehmen bewirtschaftet mehrere Kraftwerke. Das in der Gemeinde Hausen im Wiesental (Kreis Lörrach) steht derzeit sogar komplett still.

"Diese fehlenden Abflüsse werden wir bis zum Ende des Jahres auf gar keinen Fall mehr ausgleichen können."

Dass Flüsse Niedrigwasser führen, habe es auch schon in den Sommern zuvor gegeben, aber noch nie so früh und so extrem, sagt Jochen Ulrich. Gerade bei umweltfreundlichem Strom aus Wasserkraft und mit dem derzeit schwierigen Energiemarkt, sei das besonders ärgerlich. Denn das Unternehmen verkauft bereits im Voraus seinen Strom. Jetzt, da die Kraftwerke weniger produzieren als gedacht, muss das Unternehmen teuren Strom einkaufen. "Das heißt, das ist für uns in dem Fall doppelt schmerzlich", sagt Ulrich.