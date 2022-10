Billiger trotz Inflation - was in Freiburg weiter günstig ist

per Mail teilen

Ob Gas, Sonnenblumenöl oder Sauna – alles wird teurer. Auf zehn Prozent ist die Inflation im September gestiegen. Doch es gibt tatsächlich auch Produkte, die günstiger wurden.

Auf dem Freiburger Münstermarkt wird heute verkauft, was gestern noch auf dem Feld lag und am Baum hing: Äpfel, Esskastanien, Kartoffeln. Der Duft von Bratwurst mischt sich mit neuem Süßen. Hat auch hier die Inflation schon um sich gegriffen? Erste Station: ein Obst- und Gemüsestand. Kürbisse sind dort im Preis gefallen.

Saisonale Ernte gibt es zum Vorjahrespreis

Auf die Frage, ob es Lebensmittel bei ihm gebe, die sich nicht verteuert haben, antwortet Gemüseverkäufer Mitja Kungler von der Gärtnerei Querbeet aus Eichstetten mit einem Lachen und schüttelt dann den Kopf. So teurer wie alle behaupten, sei es auf dem Markt nicht geworden. "Wir haben die Kürbisse, Hokkaido, Muskatkürbis, Butternut, reduziert", sagt Kungler. Zur Sicherheit wirft er einen Blick in die Preisliste. 2,40 Euro sind dort für ein Kilo Bio-Hokkaido vermerkt. "Ich meine, das ist günstiger als im letzten Jahr." Auch die Kartoffeln, Äpfel und Trauben würden zu den gleichen Preisen wie im letzten Jahr verkauft.

Mandeln sind deutlich billiger als im Vorjahr

Hier sind die Transportwege kurz und lange Lagerzeiten gibt es auch nicht. Die regionalen Herbstprodukte ziehen also nicht die Euros aus dem Geldbeutel, obwohl sich Gemüse um über 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verteuert hat, wie die Daten des Statistischen Bundesamtes zeigen. Am Traubenstand gibt es noch einen besonderen Tipp. "Mandeln sind dieses Jahr viel billiger als letztes", sagt Claudia Schwer vom Sonnenhof in Wildtal bei Gundelfingen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald).

"Wir backen noch viel Linzertorte. Die Mandeln dafür sind dieses Jahr fünf Euro günstiger."

Inflationsfrei lässt sich der Kuchen trotzdem nicht backen. Das Paket Butter, das auch in den Teig hinein soll, hat sich um über 50 Prozent verteuert.

USB-Sticks und Fernseher sind immerhin nicht teurer

Hier zeigt sich bereits die Schwierigkeit des Sparens: man muss ganz genau über die Preisentwicklung einzelner Produkte Bescheid wissen. Das bestätigt auch die zweite Station: der Elektronikhändler Omega electronic. Prokurist Samuel Dages muss etwas überlegen, bis er unter Kopfhörern, Verlängerungskabeln und Batterien die Produkte gefunden hat, die sich dem Sog der Preissteigerung noch widersetzen. Es sind wenige. USB-Sticks, Speicherkarten, Internet-Modems und Router fallen ihm schließlich ein. "Bei den Routern gab es Engpässe, aber seitdem gibt es keine Preistendenzen nach oben", sagt Dages.

Ganz schlecht sehe es hingegen bei allem aus, in das Kupferkabel verbaut wurden. Denn der Rohstoff ist knapp, in Spielkonsolen fehlen wiederum Mikrochips. Fernseher seien aber günstiger geworden. "Das liegt am Display", sagt Dages. Nachdem die Preise zu Beginn der Coronapandemie gestiegen seien, gebe es jetzt einen extremen Preisverfall.

Preissteigerungen haben vielfältige Gründe

Tausende Produkte umgeben uns im Alltag. Über allen thronen die Energie- und Spritpreise als der maßgebliche Preistreiber. Hinzu kommen Coronaregeln, Rohstoffmangel, fehlende Fachkräfte und politische Entscheidungen, die die Preise einzelner Produkte und Dienstleistungen zusätzlich beeinflussen. Die letzten Inseln des Sparens sind auf der Internetseite des Statistischen Bundesamts zu finden. Gar nicht oder kaum verteuert haben sich bisher zum Beispiel der Eintritt für Kino, Konzert und Theater, Spielzeug, Handyverträge und Radiogeräte.