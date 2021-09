Bundestagswahl: Was Klimaneutralität für Firmen in der Region bedeutet

Deutschland soll bis 2045 klimaneutral werden. Was bedeutet das etwa für einen industriellen Betrieb in der Ortenau? Und was erwarten die Firmen von einer neuen Bundesregierung?

Andreas Truttenbach läuft durch die Produktionshalle seiner Firma RMA in Kehl. Er zeigt die drei Glutöfen, in denen Armaturen für Pipelines und andere Leitungen hergestellt werden. Die Öfen werden mit Gas betrieben und verbrauchen wegen der Hitze viel Energie. Wenn bis 2045 klimaneutral produziert werden soll, wird das so nicht mehr funktionieren, weiß Truttenbach: "Wir sind jetzt schon im Gespräch mit unseren Herstellern der Öfen, wie wir die Umsetzung schaffen können, um sie klimaneutral betreiben zu können, zum Beispiel mit Wasserstoff."

Für den Firmenchef ist Wasserstoff ein ganz wichtiger Faktor. Aber auch der muss erstmal hergestellt werden, am besten mit grüner Energie. Deshalb fordert Andreas Truttenbach von der Politik, dass deutlich mehr Windräder und Photovoltaikanlagen gebaut werden. Anders werde es nicht funktionieren.

Firmenchef Andreas Truttenbach will die Pipeline-Produktion klimagerecht umbauen SWR Ulf Seefeldt

"Die Bundesregierung muss die Rahmenbedingungen schaffen, dass man genügend regenerative Energien produzieren kann, und auch, dass die Verteilnetze und die nötige Infrastruktur geschaffen werden."

Ein Blick in die Wahl-Flyer zum Beispiel der Ortenauer Bundestagskandidaten zeigt: Das Thema Klimapolitik spielt eine große Rolle. Die Grünen fordern eben eine solche klimaneutrale Wirtschaft und nachhaltigen Wohlstand. Die SPD spricht von der größten Herausforderung. Jetzt müsse gehandelt werden, zum Wohle der nächsten Generationen. Und auch die CDU sagt: Wir müssen weg von Öl, Gas und Kohle.

Was all diese Ankündigungen wert sind, wird sich in den kommenden Jahren zeigen. Für die Firma RMA birgt der Wandel durchaus auch Chancen. Denn das Unternehmen mit seinen 400 Beschäftigten in Kehl und in Rheinau (Ortenaukreis) produziert ja Teile für Leitungen, durch die dann Wasserstoff fließen könnte. Und da ist man an einem Forschungsprojekt beteiligt: In Rheinau wird demnächst für fünf Millionen Euro der weltweit größte Prüfstand für Wasserstoffzähler gebaut. Die Hälfte der Kosten übernimmt wohl der Bund.