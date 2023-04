Autoscooter auf dem Rummel in Weil am Rhein oder mit dem "Löwen von Laufenburg" auf dem Rhein fahren: Hier sind unsere Tipps für die Ostertage.

Der Weiler Dreiländergarten wird zum Rummelplatz

dpa Bildfunk Sina Schuldt

Rein in den Autoscooter und erstmal sachte über die Fläche gleiten? Vielleicht noch ein paar andere Fahrer schubsen und dann im Kettenkarussell die Füße baumeln lassen? Ja und gebrannte Mandeln, die gibt’s natürlich auch! Für das Osterwochenende wird der Festplatz im Dreiländergarten in Weil am Rhein zum Rummelplatz umfunktioniert. Abgesehen von Karfreitag sind die Fahrgeschäfte am Osterwochenende täglich geöffnet.

Osterhock am Kaiserstuhl

Weinbrunnen beim Osterhock in Achkarren am Kaiserstuhl SWR Christine Veenstra

Achkarren, ein Ortsteil von Vogtsburg im Kaiserstuhl ist am Samstag, Sonntag und Montag im Oster-Fieber. Bei der Winzergenossenschaft Achkarren gibt es einen Osterhock - mit täglich Traktortouren durch den Kaiserstuhl und einer Osterschatzsuche für Kinder. Am Sonntag und Montag lädt außerdem ein kleiner Ostermarkt zum Flanieren ein. Dort gibt es Selbstgemachtes, Oster-Deko, Schmuck, Floristik und auch was zu Essen und Trinken.

Und Abfahrt! Das Schiff "Löwe von Laufenburg" ist wieder unterwegs.

Der "Löwe von Laufenburg" ist startklar für die neue Saison. Roland Sens

Der "Löwe von Laufenburg" sticht wieder zu besonderen Fahrten in See. Am Freitag um 18 Uhr sticht das Schiff zu einer Abendschleusenfahrt für 16 Euro in See und am Ostersonntag erwartet die Gäste um 19 Uhr eine Käsefondue-Fahrt für 32 Euro. Abfahrt ist an der Andelsbachmündung in Laufenburg. Und wer nicht bis zum Abend warten will, kann vorher den neuen Rundwanderweg "Laufenburger 8" beschreiten, er führt durch die zwei Länder Deutschland und die Schweiz.

SWR Katharina Seeburger

Wissenswertes zur "Laufenburger 8"

Der Rundwanderweg ist sechs Kilometer lang. Dreimal passieren Wanderinnen und Wanderer die EU-Außengrenze, weshalb sie am besten ihren Ausweis mitnehmen sollten. Unterwegs gibt es 17 Stationen, bei denen Interessierte etwas lernen können - zum Beispiel wie aus Wasser Strom wird, wie der frühere Graf in der Stadt lebte oder wie Biber unter Wasser die Luft anhalten.

"Zeitenspiel" für Mittelalterfans in Nordrach.

Mann mit Ritterhelm SWR Jens Büttner dpa

Aus einem Rinderhorn trinken, über offenem Feuer kochen und zum Beispiel Rattenfangen-Spielen – Mittelalter-Fans machen das am Wochenende in Nordrach im Ortenaukreis vor. "Zeitenspiel" heißt die Veranstaltung, bei der es ums mittelalterliche Lagerleben geht. Musik gehört dazu, Schaukämpfe mit Schwert und Schild und natürlich das Handeln. Rund ein Dutzend Händlerinnen und Händler verkaufen zum Beispiel Schmuck, Kleidung und mittelalterliche Accessoires.