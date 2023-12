Raser aufgepasst: Das ändert sich 2024 in Südbaden, Frankreich und der Schweiz

per Mail teilen

Die Preise im Europa-Park steigen und Raser können bald auch grenzüberschreitend zur Kasse gebeten werden - das und noch mehr ändert sich 2024 im Dreiländereck.

Mit dem neuen Jahr 2024 gibt es in Deutschland wieder einige Änderungen, auf die Autofahrerinnen oder Freizeitparkbesucher achten müssen. Auch in Frankreich und der Schweiz gibt es Neuerungen, die Wochenendtouristen als auch Grenzpendlerinnen betreffen. Eine Übersicht.

Änderungen 2024 in Südbaden und Deutschland

Der Europa-Park erhöht zum Saisonstart 2024 die Preise. In der Nebensaison werden die Ticketpreise von bisher 57,50 Euro auf 61,50 Euro steigen. In der Hauptsaison werden es dann 69,50 Euro anstelle von 65 Euro sein.

Maut schon für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen

Ab dem 1. Juli gilt die Maut in Deutschland schon für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen. Bisher war die Grenze 7,5 Tonnen. Aber keine Sorge. Wohnmobile sind davon nicht betroffen, solange sie mit einer dauerhaften Wohneinrichtung ausgestatten sind und nicht dem Transport von Gütern dienen.

Raser und Falschparker aufgepasst: Neues Polizeiabkommen mit der Schweiz

Deutschland und die Schweiz wollen enger zusammenarbeiten, um Temposünder und Falschparker strenger verfolgen zu können. Mit dem neuen Deutsch-Schweizerischen Polizeivertrag können Bußgelder ab 2024 grenzüberschreitend vollstreckt werden. Dazu sollte beachtet werden, dass weiterhin alle Fahrzeuge bei Fahrt auf der Autobahn in der Schweiz eine Vignette haben müssen. Der Preis dafür liegt bei 40 Franken, also rund 43 Euro.

Die Grenzkontrollen bei der Einreise aus der Schweiz nach Deutschland wurden bis mindestens Mitte März verlängert. Grund dafür ist laut dem deutschen Innenministerium die Bekämpfung der Schleusungskriminalität und Begrenzung der illegalen Migration.

Strompreise steigen stark und Papierführerschein adé

2024 wird der Strom in der Schweiz deutlich teurer, im Mittel ca. 18 Prozent. Der Preisanstieg und die neue Preise schwanken stark zwischen Kantonen und Gemeinden. Nostalgiker müssen ab dem 1. Oktober stark sein: Der blaue Fahrausweis in Papierform verliert nun auch in der Schweiz endgültig seine Gültigkeit. Bis dahin sollte man auf jeden Fall den alten Ausweis auf einen neuen im Kreditkartenformat umtauschen, sonst droht ab dem 1. Oktober eine Busse bei Verkehrskontrollen.

Der alte und neue Schweizer Führerschein

Probleme für alte Dieselautos: Straßburg verschärft Umweltzone

Die 33 Kommunen umfassende Umweltzone rund um Straßburg verschärft die Fahr- und Parkverbote für Fahrzeuge. Alle, die in der Umweltzone fahren, müssen mit einer Crit'Air-Plakette ausgestattet sein. Diese kann für 4,76 Euro pro Fahrzeug gekauft werden. Ab Januar 2024 erhalten Dieselfahrzeuge mit Baujahr 2005 oder früher keine Plaketten mehr. Zuvor wurden schon Fahrzeuge mit Erstzulassung vor 1997 ausgeschlossen. Für alle Fahrzeuge, die sich nicht für die Crit'Air Plakette qualifizieren, muss eine Ausnahmegenehmigung bei Fahrt in die Eurometropole gekauft werden.

Toleranz beim zu schnell Fahren bald auch in Frankreich

Ähnlich wie in Deutschland führt Frankreich einen Puffer für zu schnelles Fahren ein: Ab dem 1. Januar gibt es einen Toleranzpuffer für geringe Geschwindigkeitsüberschreitungen. Bei einem Verstoß von weniger als fünf km/h wird das Vergehen nicht direkt auf dem Punktekonto vermerkt.

Auch in Frankreich steigen die Strompreise, weil die Energiepreisbremse weiter schrittweise ausläuft. 2023 gab es bereits Erhöhungen von rund zehn Prozent. Richtig teuer wird es dann ab 2026, dann wird die Deckelung der Preise von Atomstrom um 67 Prozent erhöht.

Erhöhung des Mindestlohns in Deutschland und Frankreich

Zum Schluss noch eine gute Nachricht: In Deutschland und Frankreich steigt der Mindestlohn. In Deutschland von 12 Euro auf 12,41 Euro und in Frankreich von 11,27 Euro auf 11,72 Euro.