Warum eine Christin aus der Katholischen Kirche ausgetreten is

Der Frust ist groß in der Katholischen Kirche. Reformen sind in weiter Ferne und jetzt wurde sogar der emeritierte Papst Benedikt der Lüge überführt. Unabhängige Gutachter haben herausgefunden, dass auch er in seiner Zeit als Münchner Erzbischof den Missbrauch an Kindern gedeckt hat. Mit der Initiative #OutInChurch gibt es zwar eine offene Revolte gegen die katholische Sexualmoral. Hier wird versucht, kirchenintern noch etwas zu bewegen. Viele andere hingegen haben indes resigniert und der Kirche den Rücken gekehrt. Auch Freiburg meldet einen Rekord an Kirchenaustritten. Gabi Krings: