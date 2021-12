Warten und frieren: Die aktuelle Situation an Corona-Teststationen in Freiburg

Seit letztem Mittwoch gilt in Baden-Württemberg "Alarmstufe II" mit Testpflicht in vielen Bereichen. Die Freiburger Testzentren sind enorm ausgelastet.

Wer in der Freiburger Innenstadt einen Corona-Test machen will, muss bei Testzentren mit langen Wartezeiten rechnen. Denn Besonders dort, wo keine Terminreservierung benötigt wird, ist der Andrang extrem hoch. Die Teststation am Europaplatz ist bisher die Einzige, an der man sich auch ohne Termin testen lassen kann. Viele Freiburger und Freiburgerinnen würden sich dahingehend mehr spontane Testmöglichkeiten wünschen. Auch sei die Testkapazität nicht rechtzeitig ausgebaut worden.

Stadt Freiburg reagiert auf den Bedarf an mehr Teststellen

Die Stadt Freiburg teilte auf Anfrage des SWR mit, dass ein erhöhter Bedarf an Teststellen besteht. Man arbeite mit "Hochdruck an dem Thema", um die Kapazitäten zu vergrößern. So lägen dem Gesundheitsamt bereits Anträge weiterer Teststationen zur Prüfung vor. Eine mobile Lösung startet indessen am Mittwoch: Ein Corona-Testmobil soll an der Kreuzung Rotteckring-Eisenbahnstraße für Entlastung sorgen.

Umgebauter Krankenwagen als mobile Teststation unterwegs

Bereits im vergangenen Jahr war der umgebaute Krankenwagen von Jürgen Koch-Draheim, Institutsleiter am Institut für Burnout Prophylaxe, in Freiburg unterwegs.

Auf Anfrage der Stadt stellt er den Wagen und medizinisches Fachpersonal abermals zur Verfügung. Möglich sind Antigen-Schnelltests, aber auch Antikörpertests. Ob ein Test auch ohne Termin möglich ist, hänge von der Nachfrage am ersten Betriebstag ab, sagt Koch-Draheim.

Wartezeiten trotz Anmeldung sind nicht ausgeschlossen

Weitere Corona-Tests am Fahnenbergplatz und in der Niemensstraße sind derweil anmeldepflichtig. Dennoch kann es auch dort zu längeren Wartezeiten kommen. Das Testzentrum am Hauptbahnhof nimmt am 1. Dezember, nach einem Umzug von der Schnewlinstraße in die Bismarckallee, das Testen wieder auf. Auch hier wird voraussichtlich ein Termin notwendig sein.