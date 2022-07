Vor dem Urlaub Reisepass verlängern - Ämter melden Antragsboom

Die Ferienzeit naht und manch einem fällt siedendheiß ein, dass der Reisepass abgelaufen ist. In den Bürgerbüros von Waldshut-Tiengen und anderswo sorgt das für großen Andrang.

Ab in den Urlaub…! Das ist für viele jetzt endlich wieder möglich. In den zwei Jahren Corona-Pause lagen nicht nur die Koffer herum, sondern auch die Reisepässe ungenutzt in der Schublade. Und jetzt stellen viele erschreckt fest: Der Reisepass ist abgelaufen.

"Wir merken den starken Zulauf", sagt Jutta Teufel vom Bürgerbüro in Waldshut-Tiengen. Zum einen waren in den letzten zwei Jahren die Öffnungszeiten eingeschränkt, zum anderen konnten die Leute wegen Corona kaum verreisen. Jetzt wird vieles nachgeholt.

picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Zoonar | Nikolai Okhitin

Ein Drittel mehr Pass-Anträge

Die Nachfrage ist groß: In Waldshut-Tiengen wurden in den ersten sechs Monaten des Jahres bereits mehr Ausweise und Pässe ausgestellt, als vor Corona in zwölf Monaten. Rund 4.000 waren es da pro Jahr; dieses Jahr werden es wohl 6.000 werden - ein Drittel mehr als sonst.

Bundesdruckerei legt Sonderschichten ein

Und weil auch Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg oder Bad Säckingen Rekordzahlen bei den Pass-Anträgen melden, ist bei der Bundesdruckerei mittlerweile ein ordentlicher Rückstau entstanden. Anträge auf Reisepässe würden zwar sofort weitergeleitet, versichert Jutta Teufel. Die Bundesdruckerei arbeite derzeit im Dreischichtbetrieb. Dennoch, die Wartezeiten haben sich verlängert.

"Früher lag die Lieferzeit bei Reisepässen bei drei ungefähr Wochen. Zwischenzeitlich waren wir sogar bei sechs bis sieben Wochen. Momentan liegen wir bei fünf."

Wer schon den Urlaub schon fest gebucht hat, kann die Bearbeitungszeit auf zwei Arten verkürzen, erklärt Teufel: Ein normaler Reisepass gilt zehn Jahre und kostet 60 Euro (unter 24 Jahren: 37,50 Euro). Ein Express-Reisepass kommt in der Regel schon nach vier (Werk-)Tagen und kostet 92 Euro.

Letzte Chance: vorläufigen Reisepass beantragen

In speziellen Fällen kann man sich auch für 26 Euro einen vorläufigen Reisepass (grüner Einband) ausstellen lassen. "Der wird aber nicht in allen Ländern anerkannt, weil er keine Fingerabdrücke hat und nicht maschinenlesbar ist", erklärt Julia Teufel. In Thailand etwa wird er akzeptiert, in den USA oder in Dubai dagegen nicht. In diesem Jahr haben allein in Waldshut-Tiengen schon 300 Menschen einen vorläufigen Reisepass bestellt.

Jetzt noch schnell einen neuen Reisepass beantragen - das könnte eng werden bis zum Sommerurlaub. dpa Bildfunk Christian Hager

Reisepass immer persönlich beantragen

Reisepässe müssen immer persönlich bei der Passbehörde des Hauptwohnsitzes beantragt werden. Ein Termin beim heimischen Bürgerbüro lässt sich aber meist vorab online buchen. Neben einem aktuellen Passfoto werden auch die (Zeige-)Fingerabdrücke auf einem elektronischen Chip in dem Pass gespeichert. Übrigens: Innerhalb der EU reicht der Personalausweis, hier braucht man für die Einreise keinen Reisepass.

Kinderreisepass vor Ablauf verlängern

Ein Kinderreisepass ist ein Jahr gültig. Er kann bis zu einem Alter von zwölf Jahren direkt verlängert werden, allerdings nur vor Ablauf der Gültigkeitsdauer. Ist der Kinderreisepass abgelaufen, muss er neu ausgestellt werden.