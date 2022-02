Warnung vor Weichmachern

Forscher der Hochschule Furtwangen warnen vor Weichmachern in Kinderspielzeugen. Das außerdem in Verpackungen oder Bodenbelägen verwendete DEHP könne nicht nur Asthma verursachen, sondern auch die Blutbildung beeinflussen. Da Weichmacher nicht fest an den Kunststoff gebunden sind, können sie austreten und vom Menschen aufgenommen werden. Dass sie zu Asthma führen können, ist bekannt. Neu ist, dass DEHP auch die Blutbildung im Knochenmark beeinflussen kann. Bestimmte Blutzellen sterben einfach ab, so die Forscher Hans-Peter Deigner und Lars Kaiser. Schuld sei sogenannter oxidativer Stress, den der Weichmacher hervorrufe.