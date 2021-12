per Mail teilen

Die Polizei in Offenburg warnt vor SMS im Zusammenhang mit Paketlieferungen. Durch die Nachrichten aufs Handy sollen die Menschen eigentlich die Sendung nachverfolgen können. Immer häufiger würden diese SMS aber von Betrügern verschickt. Die wollten an persönliche Daten kommen oder schadhafte Software installieren. In der SMS stehe ein Link, der nicht geöffnet werden sollte.