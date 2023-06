Warnung für Wutachschlucht und Gauchachschlucht

Ein Sturm ist durch die Wutachschlucht gezogen und hat im westlichen Teil der beliebten Wanderroute für Verwüstungen gesorgt. Das Waldshuter Landratsamt rät dort nun dringend von Touren ab. Die Gefahr, dass Wandernde durch herabfallende Äste oder Kronenteile verletzt werden könnten, sei groß, so die Behörde. An vielen Stellen würden umgestürzte Bäume zudem die Wanderwege versperren. Auch Rettungsdienste könnten im Notfall kaum in die Schlucht gelangen. Die Aufräumarbeiten dürften sich in den Juli ziehen, hieß es.