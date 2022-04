Warnstreiks an Kliniken

Der Marburger Bund Baden-Württemberg hat für Donnerstag, den 31. März, ganztägige Warnstreiks an kommunalen Krankenhäusern in Baden-Württemberg angekündigt. Betroffen sind auch Häuser in Südbaden. Nach Mitteilung eines Pressesprechers des Marburger Bundes werden das Schwarzwald-Baar- und das Ortenau-Klinikum, sowie Krankenhäuser in Tuttlingen, Emmendingen, Waldshut-Tiengen, Singen und Konstanz bestreikt. Mit dem Arbeitskampf reagiert der Verband der angestellten und beamteten Ärztinnen und Ärzte auf die schleppenden Tarifverhandlungen mit den kommunalen Arbeitgeberverbänden. Der Marburger Bund fordert unter anderem eine Erhöhung der Gehälter um 5,5 Prozent für die Laufzeit von einem Jahr und einen gesicherten Anspruch auf freie Wochenenden. Zum Marburger Bund gehören in Baden-Württemberg nach eigenen Angaben mehr als 18.000 Mitglieder.