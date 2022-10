Warnstreiks am Freiburger Universitätsklinikum

per Mail teilen

An beiden Streiktagen werde der Betrieb der Freiburger Uniklinik auf Wochenendniveau heruntergedrosselt, Operationen sollen um 80 Prozent reduziert und vier Stationen mit insgesamt 80 Betten geschlossen werden. Weitere knapp 150 Betten auf anderen Stationen können ebenfalls nicht belegt werden. Der Notdienst bleibe aber gesichert, so Verdi Südbaden-Schwarzwald. Anlass der Arbeitsniederlegungen ist die kommende zweite Tarifverhandlungsrunde. Nach dem bisherigen Angebot der Arbeitgeber würden die Uniklinikbeschäftigten bis Ende 2023 15 Prozent weniger verdienen. Ziel sei es, diese Entwertung des Einkommens zu verhindern. Nur so könne man Fachkräfte halten und neue gewinnen.