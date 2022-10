Seit Montag laufen Warnstreiks an Unikliniken in Baden-Württemberg. Erst in Ulm, Tübingen und Heidelberg. Heute sind auch die Beschäftigten der Uniklinik in Freiburg in den Streik getreten. Mit einer großen Demonstration und einer Kundgebung in der Freiburger Innenstadt haben sie ihrem Ärger über schlechte Bezahlung und Arbeitsbedingungen richtig Luft gemacht.