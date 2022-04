Warnstreik bei Bussen und Bahnen der SWEG in der Ortenau

per Mail teilen

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat für diesen Freitag zu einem befristeten Warnstreik beim Verkehrsbetrieb der SWEG in der Ortenau aufgerufen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Verkehrsbetriebs SWEG streiken am 1. April. Fahrten im Bus- und Bahnverkehr sollen ausfallen. Vom Warnstreik betroffen ist der gesamte Ortenaukreis, aber auch der nördliche Teil des Landkreises Emmendingen. Aufgerufen sind etwa 100 Beschäftigte der Busleitstellen Lahr, Schutterwald und Kehl, so Verdi. Der Warnstreik ist bis 10 Uhr angesetzt.

Verkehrsbehinderungen erwartet

Mit Einschränkungen im Nahverkehr und in der Schülerbeförderung in der Ortenau ist zu rechnen. Laut Gewerkschaft wurden die Schulen rechtzeitig informiert. In den laufenden Tarifverhandlungen fordert ver.di unter anderem eine Erhöhung der Löhne um sieben Prozent. Die Azubivergütungen sollen um 100 Euro steigen. Die nächste Verhandlungsrunde ist Ende April.