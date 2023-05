Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di ruft am Donnerstag bundesweit zu Warnstreiks bei privaten Verkehrsunternehmen auf – betroffen sind auch die Linien der SWEG in Südbaden.

Auf den Bus- und Bahnlinien der Südwestdeutschen Landesverkehrs-GmbH (SWEG) kann es am Donnerstag, 4. Mai, zu deutlichen Störungen kommen. Das Unternehmen mit Sitz in Lahr (Ortenaukreis) rechnet in ganz Südbaden mit weitreichenden Bus- und Zugausfällen.

Zahlreiche Züge und Busse bleiben in Depots

Laut SWEG sind fast alle Zuglinien von dem Warnstreik betroffen. Lediglich auf der Elztalbahn sollen die Züge wie gewohnt rollen. Ansonsten herrscht voraussichtlich Stillstand auf der Ortenaubahn im Ortenaukreis, der Münstertal- und der Kaiserstuhlbahn im Raum Freiburg sowie auf dem Ringzug in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg.

Wegen des Warnstreiks wird am Donnerstag der Ringzug zwischen Villingen, Rottweil und Tuttlingen still stehen. SWR Hardy Faißt

Auch im Busverkehr gibt es für Fahrgäste größere Einschränkungen. Betroffen sind die Buslinien in der Ortenau, am Kaiserstuhl, im Markgräflerland und im Landkreis Lörrach.

"Dies kann auch auf Schulbusse zutreffen, was insbesondere Schüler beachten sollten, bei denen am 4. Mai wichtige Prüfungen anstehen."

Keine Stadtbusse in Offenburg und Lörrach

Wie die Stadt Offenburg mitteilt, sollen am Donnerstag auch keine Stadtbusse fahren. Betroffen seien die Linien 1 bis 9, von 0 bis 24 Uhr. Ein Ersatzverkehr könne nicht eingerichtet werden, heißt es. Ähnliches gilt auch für die Stadt Lörrach.

Streikposten in Endingen

Am Betriebshof der Kaiserstuhlbahn in Endingen soll es am Donnerstag einen Streikposten geben. Auch Reiner Geis, der Chef von ver.di Südbaden-Schwarzwald, wird erwartet, um die Streikenden zu unterstützen. Er fordert, dass sich die privaten Verkehrsunternehmen im Tarifstreit am Lohnabschluss der öffentlichen Verkehrsbetriebe orientieren.