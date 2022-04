Kitas wegen Streik geschlossen

Am Dienstag bleiben die meisten Offenburger Kindertagesstätten geschlossen. Grund ist ein Warnstreik, zu dem die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hat. Ziel ist, den Druck vor der dritten Verhandlungsrunde am 16. und 17. Mai in Potsdam zu erhöhen. Verdi fordert höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Außerdem müsse mehr gegen den Fachkräftemangel getan werden. Die Kita-Beschäftigten seien überlastet, es gebe zu wenig Personal, die Gruppen seien zu groß und die Räume zu klein, so die Kritik. Zu der Kundgebung vor der Reithalle Offenburg werden mehrere Hundert Streikende erwartet. Ähnliche Aktionen gibt es in Rastatt, Stuttgart, Ulm und Heilbronn.