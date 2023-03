Busse und Bahnen bleiben am Montag in ihren Depots. Mitarbeitende der Verkehrsunternehmen und der Bahn wollen ganztägig streiken. Aufgerufen haben ver.di und EVG.

Der bundesweite Streiktag im ÖPNV am 27. März trifft auch Südbaden. Dort fallen nahezu alle öffentlichen Verkehrsmittel aus. Nach Angaben von Reiner Geis, Geschäftsführer von ver.di Südbaden-Schwarzwald, beginnt der Ausstand um 3:45 Uhr und endet kurz vor Mitternacht. Geplant ist eine große Kundgebung in Freiburg, die um 8 Uhr am Hauptbahnhof in Freiburg starten soll.

Keine Busse und Bahnen in Freiburg

Bei der Freiburger Verkehrs AG (VAG) bleiben kommenden Montag die Tore den ganzen Tag geschlossen. Weder Busse noch Straßenbahnen verlassen das Depot. Auch die Schauinslandbahn steht still. Nur einzelne Buslinien, die von privaten Unternehmen gefahren werden, sind von dem Streik nicht oder kaum betroffen. Dazu zählen die Linien 15, 16, 21, 31 und 32.

Südbaden: Regionalzüge bleiben stehen

Außerhalb von Freiburg kommt der Regionalverkehr der Deutschen Bahn (DB Regio) und der Südwestdeutschen Landesverkehrs-GmbH (SWEG) am Montag ebenfalls zum Erliegen. Davon betroffen: Höllentalbahn, Breisgau-S-Bahn, Kaiserstuhlbahn oder auch die Rheintalbahn. Auch bei der Ortenau S-Bahn wird es am Montag sehr wahrscheinlich zu Ausfällen kommen, weil viele Stellwerke auf der Strecke von der DB betreut werden. Sind diese nicht besetzt sind, kann die Fahrt auch niemand freigeben.

Selbst auf Fahrten der Südbadenbus GmbH und einzelner privater Busunternehmen ist mit streikbedingten Ausfällen zu rechnen, so der Regio-Verkehrsverbund Freiburg (RVF). Er macht Fahrgäste darauf aufmerksam, dass an dem Streiktag weder eine Mobilitätsgarantie noch ein Ersatzanspruch greife.

Auch Züge in die Schweiz fallen aus

Auch grenzüberschreitende Züge fallen aus. Der Badische Bahnhof wird gar nicht mehr angefahren. Und nur innerhalb der Schweiz werden die grenzüberschreitenden Züge ersetzt.

Blockaden auf der Autobahn möglich

Da die Beschäftigen der Autobahnmeistereien auch zum öffentlichen Dienst gehören, ist es auch möglich, dass Mitarbeiter der Autobahnmeistereien mit Baustellenfahrzeugen oder anderen Gerätschaften die Zufahrt zur A5 oder gar die A5 selbst blockieren. Der Polizei sind aktuell allerdings keine Blockadeaktionen bekannt.

Wolfgang Grandjean, Unternehmenssprecher der Autobahn GmbH des Bundes von der Niederlassung Südwest, geht nicht davon aus, dass es zu größeren Staus kommt. Er sagte:

"Viele Menschen werden einfach versuchen, von zu Hause zu arbeiten."

Sollte es dennoch zu Staus kommen, würde sein Unternehmen einfach die Seitenstreifen vorübergehend öffnen. Das sei kein Problem.