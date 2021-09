Mehr als 400 Beschäftigte des Wohnmobil-Herstellers Bürstner in Kehl haben sich am Donnerstag an einem Warnstreik beteiligt. Das berichtet die IG Metall Offenburg. Die Gewerkschaft fordert in der laufenden Tarifrunde 4,5 Prozent mehr Lohn. Die Arbeitgeber haben bisher ab März 1,2 Prozent mehr Gehalt geboten, ab März 2023 weitere 1,3 Prozent. Das sei unterirdisch, so die IG Metall Offenburg.