Studieren besteht derzeit vor allem aus E-Learning in den eigenen vier Wänden. Da kommt ein Ausflug zur Mensa gerade recht. In Freiburg und Straßburg gibt es dort immerhin "Essen to go".

Lesen und lernen ist in der Freiburger Unibibliothek weiter möglich, wenn auch durch Corona stark eingeschränkt. Für Studierende und Mitarbeiter, die nach dem Lernen hungrig sind, ist auch gesorgt. Mit einem "Essen to go" bietet die Mensa einen neuen Service an. Soziale Begegnung inklusive.



"Man hat ja auch sonst am Abend wenig Kontakt", sagt Studentin Solveig Ulrich. "Manche haben eine Einzelwohnung, sind nicht in der WG und diejenigen, die in der Studentenstadt geblieben sind, für die ist ein Mittagessen eine sehr gute Möglichkeit, soziale Kontakte zu haben."

Mensa verkauft derzeit nur ein Zehntel der Essen

Studierende dürfen jeweils in 15-er Gruppen in die Mensa, um Corona-bedingte Abstände zu wahren. Ein warmes Gericht bietet die Mensa täglich. Doch statt der 5.500 Essen in Normalzeiten wird aktuell nur ein Bruchteil gekocht, etwa 600 sind es pro Tag. Es dürften auch doppelt so viele sein, sagt Carsten Höting, der Betriebsleiter der Freiburger Mensa.



Allerdings: Der Speisesaal bleibt geschlossen und das Mensaessen muss draußen verzehrt werden. Während Basler Studierende unversorgt sind, bietet auch die Straßburger Unimensa Essen to go an. Für Studierende, die Bafög-ähnlich unterstützt werden, sogar konkurrenzlos günstig: für einen Euro. Von solchen Preisen können Freiburger Studenten nur träumen.