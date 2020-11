per Mail teilen

Immer mehr Verbraucher wollen Produkte aus der Region – vor allem bei Obst und Gemüse, Eiern, Käse und Wurst. Aber was genau bedeutet "regional"? Und wie nachhaltig ist das eigentlich?

Auf dem Münstermarkt in Freiburg gibt es sie in Hülle und Fülle: Lebensmittel aus der Region. Und das Geschäft läuft. "Wir haben so geniale Lebensmittel hier, die hier wachsen. Die sind frisch und haben wenig Wege," schwärmt eine Marktbesucherin. Umfragen zufolge ist es mehr als 80 Prozent der Verbraucher wichtig, dass ihre Lebensmittel aus der Region stammen.

Was bedeutet regionale Produktion?

Auf dem Wochenmarkt sehen die Kunden sofort, woher die Produkte kommen. Oder sie können nachfragen. Inzwischen versprechen aber auch eine Reihe von Marken und Label im Supermarkt Regionalität. Klingt, als wäre das alles gleich um die Ecke gewachsen, beziehungsweise produziert worden. Ist es aber nicht zwingend: "Das ist eine Entscheidung, die die jeweilige Organisation trifft, die das anbietet", sagt Heiner Schanz von der Fakultät für Umwelt und natürliche Ressourcen an der Uni Freiburg. Manche Anbieter bezeichnen etwa Baden-Württemberg als Region. Andere sagen dagegen: Alles was innerhalb von einem 100-Kilometer-Radius stattfindet, ist regional. Regionalität ist also Ansichtssache.

Der Denzlinger Einzelhändler Dieter Schneider etwa findet den 100-Kilometer-Radius sinnvoll. In seinem REWE-Markt arbeitet er schon seit 14 Jahren mit einer Reihe lokaler Produzenten zusammen. Erfolgreich: Rund 20 Prozent seines Umsatzes macht er mit regionalen Produkten. "Die Leute kommen ein bisschen zurück zu ihrer Heimat. Auch im Denken. Auch im Essen", sagt Schneider. Regional boomt.

Wie nachhaltig ist regional?

Die Wahrheit ist: Lebensmittel aus der Region sind nicht automatisch nachhaltiger als aus anderen Gegenden. Auch in der Region kann das Gemüse aus beheizten Gewächshäusern stammen. Und Tiere wie etwa Hühner müssen auch nicht unbedingt nach hohen Tierschutzstandards gehalten werden. Die Regionalität ist nur ein Kriterium für Nachhaltigkeit und steht nicht unbedingt an erster Stelle.

Obst- und Gemüseabteilung in einem Supermarkt SWR

Für den Nachhaltigkeitsexperten Heiner Schanz ist die Frage, ob ein Produkt saisonal ist, das wichtigste Kriterium. An zweiter Stelle kommen für Ihn Fragen wie: "Wie wird es hergestellt? Wer stellt das her? Wie wird das verpackt, welcher Verpackungsmüll ist dabei?" Erst dann kommt für ihn die Regionalität ins Spiel. Die schaffe allerdings die Möglichkeit, die Erzeuger kennenzulernen, sich ein Bild von der Produktion zu machen. Zum Zweiten prägen und pflegen regionale Erzeuger die örtliche Landschaft – auch das ist nachhaltig.

Wie erkenne ich regionale Produkte?

Das erste bundesweite Label, das "Regionalfenster", hilft Verbrauchern, sich zu orientieren. Es zeigt, wo das Produkt herkommt, wo es verarbeitet wurde und wieviel Region wirklich drinsteckt. Das gelb-schwarze, offizielle Qualitätszeichen des Landes ist ebenfalls ein Anhaltspunkt: Es garantiert, dass die Produkte in Baden-Württemberg erzeugt und verarbeitet wurden. Einen Überblick über Regionallabel bietet unter anderem die Verbraucherzentrale oder der Naturschutzbund (Nabu). Im Zweifel sollte man den Händler fragen, wenn man sichergehen will, dass da, wo Region draufsteht, auch wirklich Region drin ist.