Wandersaison in der Wutachschlucht beendet

Die Wandersaison in der Wutachschlucht war insgesamt entspannt. Das sagte Wutachranger Martin Schwenninger dem SWR. Am Wochenende fährt zum letzten Mal der Wanderbus, dann ist Winterpause. Somit wird es schwierig, die Schlucht ganz zu durchwandern und mit öffentlichen Verkehrsmitteln wieder an den Ausgangspunkt zu kommen. Wutachranger Martin Schwenninger empfiehlt daher eher Rundtouren. Er weist aber auch darauf hin, dass die Wege rutschig sind und es in den kommenden Monaten auch bleiben werden. Rückblickend schätzt Schwenninger die vergangene Wandersaison ruhiger ein als im Vorjahr. Dies sei vor allem dem schlechten Wetter geschuldet gewesen. Erfreulich aber sei, dass immer mehr junge Menschen das Wandern für sich entdeckten.