Gewalt gegen Frauen: Kunstprojekt "Women in the Dark" in Freiburg

Auf Diskriminierung und Gewalt gegen Frauen antwortet Franziska Greber mit dem Kunstprojekt "Women in the Dark", zu sehen nun in Freiburg.

Die weiße Bluse: ein alltägliches Kleidungsstück, leider genauso alltäglich wie Diskriminierung und Gewalt gegen Frauen. Die Schweizer Künstlerin Franziska Greber will mit ihrer Installation "Women in the Dark" die Erfahrungen von Frauen sichtbar machen. Seit kurzem ist die Wanderausstellung in der Meckelhalle der Freiburger Sparkasse zu sehen. Ein gigantischer Kubus aus 690 weißen, beschriebenen Blusen. Es geht um sexuelle Gewalt, Erniedrigung, Angst, aber auch um Hoffnung und Befreiung. Stimmen von jungen und älteren Frauen, aus unterschiedlichen Kulturen. Jede durfte ihre ganz persönliche Geschichte in diesem Kunstwerk öffentlich machen.

Monumentales Kunstwerk in der Meckelhalle

Ein drei Meter hoher Kubus auf einem roten Teppich, von Stoff umhüllt – Franziska Grebers Installation "Women in the Dark" in der Meckelhalle der Freiburger Sparkasse ist schwer zu übersehen. Um zu verstehen, woraus genau das Kunstwerk zusammengesetzt ist, muss man einen Schritt näher herantreten. Dann erkennt man, dass hier eine weiße Bluse an die nächste genäht wurde, jede mit rotem Marker beschriftet. "Niemand kann kommen und das einfach auswaschen, das ist geschrieben, gesagt und soll so bleiben", erläutert Greber. Insgesamt 690 Blusen sind in das Werk integriert. Jede Bluse ist von einer Frau aus Deutschland gestaltet, die Erfahrungen mit Gewalt und Diskriminierung gemacht hat.

"Das sind Stimmen, die sich hier auftürmen, die den Mut hatten zu reden, diese Frauen, die sich überwunden haben, an die Öffentlichkeit zu gehen und ihre Geschichten uns anzuvertrauen."

Weiße Bluse als weibliches Symbol

Künstlerin Franziska Greber hat sich sehr bewusst dafür entschieden, mit weißen Blusen zu arbeiten. Sie gelten in Deutschland als klassisch weibliches Kleidungsstück, viele Frauen haben so eine Bluse im Schrank hängen. Auf diese Art will Greber betonen, wie viele Frauen in ihrem Leben in den unterschiedlichsten Beziehungen Erfahrungen mit Gewalt oder Diskriminierung machen.

Jede Bluse - ein Kunstwerk gegen Gewalt

Genau wie die Erfahrungen der Frauen, sind auch die Blusen sehr unterschiedlich. Auf manchen stehen nur einzelne Wörter, manche sind von oben bis unten vollgeschrieben. Einige Frauen haben Bilder auf die Blusen gemalt. 40 Sprachen sind vertreten. "Die Frauen haben selbst auch Kunst gemacht, jede Bluse ist ein eigenes Kunstwerk", sagt Franziska Greber. Sie hat mit ihrem Team den Text von jeder einzelnen Bluse transkribiert, wenn nötig übersetzt und in einem Buch gesammelt, das auch in der Sparkasse in Freiburg ausgestellt wird.

Künstlerin kooperiert mit 150 Organisationen in Deutschland

Um an die Frauen heranzutreten, war Franziska Greber auf Kooperationspartnerinnen in ganz Deutschland angewiesen. 150 Organisationen haben an "Women in the Dark" mitgewirkt. So auch die Freiburger Fachstelle Intervention gegen häusliche Gewalt. Diese hat die Ausstellung, die in der Vergangenheit bereits in China, Indien oder Mauritius umgesetzt wurde, dann auch nach Freiburg geholt. Martina Raab-Heck von der Freiburger Fachstelle hat den Prozess von Anfang an begleitet und ist froh, dass die Ausstellung jetzt in der Sparkasse zu sehen ist,. "Weil hier alle Menschen reingehen, nicht nur die Museumsbegeisterten und man deshalb das Thema dann auch in die Welt transportieren kann, sprich nach Freiburg erst einmal", erklärt Raab-Heck.

Ausstellung bis 9. Juni in Freiburg

Bis zum 9. Juni ist "Women in the Dark" in der Meckelhalle der Freiburger Sparkasse zu sehen. Dort werden auch Videoinstallationen präsentiert, in denen einzelne Frauen ihre Geschichten erzählen. Die Ausstellung kann zu den Geschäftszeiten der Sparkasse besichtigt werden. Am 16. und 23. Mai finden jeweils um 17 Uhr Führungen statt.