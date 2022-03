Empfang für erfolgreiche Paralympioniken

Freitagabend sind in Kirchzarten (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) die erfolgreichen südbadischen Paralympics-Sportler von Peking empfangen worden. Die Biathletin Leonie Walter vom SC St. Peter und ihr Begleitläufer Pirmin Strecker sowie Langläufer Marco Maier (SV Kirchzarten) gab es großen Beifall von den rund 250 Zuschauern. Walter und Strecker haben eine Gold- und drei Bronzemedaillen geholt. Maier krönte seine sportliche Leistung in Peking mit zwei Mal Silber. Am Sonntagnachmittag gibt es für Leonie Walter und ihren Guide in St. Peter (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) erneut einen Empfang, dann in ihrer Heimatgemeinde.