In Südbadens Wäldern begegnet man normalerweise höchstens mal einem Hasen, einem Reh oder einem Rotfuchs. Bei Kappel-Grafenhausen in der Ortenau könnte man aber auch einem großen Rind mit langen Hörnern gegenüberstehen. Dort gibt es nämlich eine von rund 60 Waldweiden in Baden-Württemberg. Nutztiere im Wald - ein Konzept, das es in Zukunft öfter geben soll. wie SWR-Reporter Silas Schwab berichtet.