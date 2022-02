Waldshuter Krankenhauschef gegen einrichtungsbezogene Impfpflicht

per Mail teilen

Die Leitung des Hochrhein-Klinikums spricht sich deutlich gegen die sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht aus. Gerade im Grenzgebiet zur Schweiz könnte die medizinische Versorgung der Menschen dann nicht mehr garantiert werden. Derzeit sind etwa 130 der 850 Krankenhausmitarbeiter nicht geimpft. Geschäftsführer Hans-Peter Schlaudt fürchtet, dass diese Mitarbeiter im Falle einer Impflicht in die nahe Schweiz wechseln könnten. Zugleich fürchtet er, dass die Impfpflicht für Pflegekräfte den Gegnern der Corona-Maßnahmen in die Hände spielt. Schon jetzt ist der Personalmangel groß und auch das Waldshuter Krankenhaus kommt nicht ohne externe Zeitarbeitskräfte und Vermittlungsbüros aus. Dies bedeutet zwar erhebliche Mehrkosten, ohne sie wäre die Versorgung der Patienten aber nicht möglich. Die Situation könnte sich noch drastisch verschärfen. Die Impfpflicht für Pflegekräfte soll Mitte März in Kraft treten. Ob ungeimpfte Pflegerinnen und Pfleger dann noch weiterbeschäftigt werden dürfen, entscheidet das jeweilige Gesundheitsamt.