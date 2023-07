per Mail teilen

Oberbürgermeisterwahl in Waldshut-Tiengen: Amtsinhaber Philipp Frank (CDU) trifft am Sonntag auf seinen früheren Baubürgermeister Martin Gruner. Ihr Verhältnis gilt als zerrüttet.

Am Sonntag wird in Waldshut-Tiengen gewählt und diese Oberbürgermeisterwahl ist seit Monaten das Gesprächsthema in der Stadt, denn die Konstellation ist heikel. Amtsinhaber Philipp Frank (CDU) wird von seinem früheren ersten Beigeordneten, dem ehemaligen Baubürgermeister Martin Gruner (parteilos) herausgefordert.

Das Verhältnis zwischen den beiden gilt seit Jahren als zerrüttet. Gruner hatte nach Querelen mit Frank 2017 sein Amt bei der Stadt Waldshut-Tiengen aufgegeben. Danach arbeitete Gruner für einige Jahre bei der Privatbrauerei Waldhaus bis er zur Stadt Weil am Rhein (Landkreis Lörrach) wechselte. Dort ist er seit 2021 Bürgermeister.

Gegenkandidat: Martin Gruner ist momentan Bürgermeister in Weil am Rhein (Landkreis Lörrach). privat

Frank spricht von Hetzkampagne gegen seine Person

Im Wahlkampf ging es viel darum, wer von den beiden in der Vergangenheit welche Fehler gemacht haben soll. Oberbürgermeister Frank wird ein schwieriger Umgang mit seinem Personal vorgeworfen. Das Ganze eskalierte, weil auch die beiden Nachfolger Gruners im Bauamt über erhebliche Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit dem Rathauschef geklagt hatten. Auch der Gemeinderat hatte offen Kritik an Franks Umgang mit Mitarbeitenden geübt. Der wiederum spricht von einer gezielten Hetzkampagne gegen seine Person.

Amtsinhaber: Philipp Frank kandidiert für eine zweite Amtszeit als Oberbürgermeister von Waldshut-Tiengen. Privataufnahme

Vier Gemeinderratsfraktionen für Gruner

Martin Gruner werfen seine Kritiker dagegen eine zu große Nähe zur Bauwirtschaft und Kostenüberschreitungen bei früheren Bauprojekten vor. Dennoch wollen SPD, Grüne, Freie Wähler und Teile der FDP ihn zurück.

Erstwählende noch unentschlossen

Weniger zurück in die Vergangenheit schauen die Erstwählerinnen und Erstwähler. Das zeigt eine nicht repräsentative Umfrage bei einer Erstwählerveranstaltung der Stadt. Beim Kandidatencheck für Jugendliche mit Frank und Gruner ging es um Fragen rund um Freizeitmöglichkeiten, den Busverkehr und den schlechten Zustand der Schulen. Einen Favoriten gab es im Anschluss aber noch nicht.