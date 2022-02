Viele betrunkene Autofahrer unterwegs

Am Wochenende hat es im Kreis Waldshut mehrere Unfälle gegeben. Zudem wurden laut Polizei neun betrunkene Autofahrer aufgegriffen. So war Freitagabend zwischen Murg und Laufenburg ein 71-jähriger Autofahrer mit 1,6 Promille unterwegs. Laut Polizei war der Mann wegen seines auffälligen Fahrstils von einem anderen Autofahrer am Weiterfahren gehindert worden. In der Nacht auf Samstag hat die Polizei dann einen zu schnellen Autofahrer in Bad Säckingen angehalten – der zwar keinen Führerschein dafür knapp 0,9 Promille Alkohol hatte. Samstagabend ist eine 55-jährige Autofahrerin in Waldshut-Tiengen gegen einen Beton-Kasten gefahren. Der Beifahrer wurde leicht verletzt, das Auto abgeschleppt. Sonntagabend wurde ein 72-jähriger Fußgänger in Waldshut-Tiengen schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Ein Auto hatte den Mann angefahren.