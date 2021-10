Bürgerbus fährt ab Montag

In Waldkirch nimmt das Projekt „Bürgerbus“ konkrete Formen an. Ab Montag wird der kostenlose Bus zum ersten Mal nach Fahrplan gefahren. Bis zu acht Menschen können gleichzeitig in dem Bus mitfahren. Es gibt drei Strecken, die in der Woche je zweimal vormittags und zweimal nachmittags sowie an jedem Samstagvormittag bedient werden. Die Stadt Waldkirch bezahlt an die Busfirma ein ausgehandeltes Kilometergeld. Außerdem gibt es mehrere Sponsoren, die das Projekt unterstützen. Obwohl vom Waldkircher Stadtseniorenrat initiiert, kann jede und jeder den Bürgerbus in Anspruch nehmen.