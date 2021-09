Übernachtungspauschale für Wohnmobilisten geplant

Die Stadt Waldkirch im Landkreis Emmendingen will eine Übernachtungspauschale für Wohnmobilisten in Höhe von zehn Euro pro Übernachtung einführen. Das hat der Verwaltungs- und Sozialausschuss beschlossen. Bislang können Wohnmobilisten am Stadtrainsee und vor dem Freibad in Kollnau umsonst parken. Da die Stadt Waldkirch jedoch Infrastruktur in Form von öffentlichen Toiletten, Gastronomie und einer Entsorgungsstation bietet, werden demnächst zehn Euro pro Übernachtung fällig. Abgerechnet wird über die Easypark-App, die pro Buchung 1,50 Euro Provision bekommt. Nach Abzug von Kurtaxe und Konus-Pauschale bleiben 5,83 Euro für die Stadtkasse übrig. Ob es pro Wohnmobil eine oder mehrere Konus-Karten geben wird, steht nach Auskunft der Stadt Waldkirch derzeit noch nicht fest.